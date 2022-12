Казахстанский чемпион попал в список самых избегаемых топами боксеров

Твиттер-аккаунт ESPN Ringside причислил казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) к числу самых избегаемых боксеров на сегодняшний момент, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый казахстанский чемпион мира по версии WBO в среднем весе попал в компанию к Шакуру Стивенсону, Джарону Эннису, Верджилу Ортису и Давиду Бенавидесу.

"Кто самый избегаемый боксер на данный моммент?", - адресовал акаунт данный вопрос своим подписчикам.

Отметим, что свой титул Алимханулы получил после отказа американца Деметриуса Андраде от защиты, после чего от казахстанца "убежал" и еще один бывший чемпион - мексиканец Хайме Мунгия.

В последнем бою в ноябре, Алимханулы победил решением судей защитил свой пояс от британца Дензела Бентли.

Who is the most ducked boxer right now? 🦆🤔



🥊 Shakur

🥊 Boots

🥊 Janibek

🥊 Vergil

🥊 Benavidez

🥊 Other pic.twitter.com/TObcSeJ0Rs