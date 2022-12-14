Алимханулы сообщил радостную новость

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) в четвертый раз стал отцом. Об этом он сообщил в соцсетях, передает корреспондент Vesti.kz.

"Четвертый. Альхамдулиллах! Добро пожаловать в этот мир, сынок! Я назвал его Ханом! Хан Жанибек!" - написал Алимханулы в Twitter.

Fourth👶🏻 Alhamdulillah!Welcome to the world, son! I named him Khan! Khan JANIBEK! — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) December 14, 2022

Напомним, что Алимханулы является чемпионом мира по версии WBO в среднем весе. В ноябре он провел первую защиту титула, победив британского боксера Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

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