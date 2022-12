Алимханулы сообщил радостную новость

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) в четвертый раз стал отцом. Об этом он сообщил в соцсетях, передает корреспондент Vesti.kz.

"Четвертый. Альхамдулиллах! Добро пожаловать в этот мир, сынок! Я назвал его Ханом! Хан Жанибек!" - написал Алимханулы в Twitter.

Fourth👶🏻 Alhamdulillah!Welcome to the world, son! I named him Khan! Khan JANIBEK!