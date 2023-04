Чемпион мира в весе Головкина и Алимханулы проиграл тысячи долларов на ставке

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC американец Джермалл Чарло проиграл десять тысяч долларов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на твиттер известного инсайдера Майкла Бенсона.

Боксер сделал ставку на исход поединка, в котором сошлись его соотечественники - топовые легковесы Джервонта Дэвис и Райан Гарсия. Чарло поставил на Гарсию, а выиграл Джервонта, который нокаутировал соперника в седьмом раунде.

Видео полного боя Джервонта Дэвис - Райан Гарсия с нокаутом

После этого Чарло признался, что стал фанатом Дэвиса.

"Я официально фанат Джервонты "Танка" Дэвиса... Я не думаю, что он мог бы тронуть Девина Хейни, а Шакур Стивенсон побьет их всех", - цитирует Чарло Бенсон.

Jermall Charlo after losing his $10,000 bet on Gervonta Davis KO7 Ryan Garcia: “I'm officially a Gervonta 'Tank' Davis fan… I don't think he could touch Devin Haney and Shakur Stevenson's gonna beat all of them.”