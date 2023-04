Британский боксер после победы за 45 секунд захотел реванша и рассмешил Алимханулы

Британский боксер Дензел Бентли (18-2-1, 14 КО) рассмешил казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня бывший оппонент казахстанского чемпиона одержал победу за 45 секунд и захотел реванша. В ноябре прошлого года Адимханулы провел первую защиту своего титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, победив Бентли решением судей.

"Мне так смешно, когда он хочет реванша. Я избивал его двенадцать раундов. Мальчик, ты должен быть достойным. Ты должен признать поражение. У тебя был шанс. А ты его упустил. Удачи тебе. Если ты хочешь сразиться со мной, то у тебя должен быть чемпионский титул! Тогда я буду рад подраться!" - написал Алимханулы в твиттере.

