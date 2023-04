Промоутерская компания сделала заявление о титульном бое Жанибека Алимханулы

Промоутерская компания Top Rank напомнила о предстоящем бое чемпиона мира в среднем весе по версии WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В следующем поединке Алимханулы встретится с канадским боксером Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО).

Напомним, их поединок состоится на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) 13 мая и будет рассчитан на 12 раундов. Для Алимханулы это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

