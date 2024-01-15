Алимханулы оставил послание двум чемпионам мира

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) обратился к обладателям других поясов своего дивизиона, передают Vesti.kz.

"Я очень хочу нокаутировать чемпионов. Я уже нокаутировал одного чемпиона, осталось еще два. Чарло и Лара, где вы?", - написал казахстанец в соцсетях.

I'm really looking forward to knocking out the champions. I've already knocked out one champion, two more champions left. Charlo and Lara where are you? — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) January 15, 2024

Кубинец Эрисланди Лара - действующий регулярный чемпион мира по версии WBA в среднем весе.

Американец Джермалл Чарло - действующий чемпион мира по линии WBC в среднем весе.

Алимханулы последний раз боксировал 14 октября 2023 года, когда в шестом раунде остановил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него пояс по версии IBF в среднем весе.