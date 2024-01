Алимханулы оставил послание двум чемпионам мира

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) обратился к обладателям других поясов своего дивизиона, передают Vesti.kz.

I'm really looking forward to knocking out the champions. I've already knocked out one champion, two more champions left. Charlo and Lara where are you?