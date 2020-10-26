"Ему не дадут проиграть". Эксперт назвал секрет непобедимости "Канело" в боях с Головкиным

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит
назвал секрет непобедимости мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса
. По его мнению, которое он изложил в рамках конференции Vesti.kz
, в больших боях всегда побеждает кассовый боец.
Свои мысли он озвучил на основе двух боев "Канело" с казахстанским боксером Геннадием Головкиным
.
"Мое мнение - это лишь мнение. Некоторые считают, что в обоих боях победил "Канело". В боксе так было всегда - в мегафайтах чаще побеждает кассовый боксер.
"Канело" - главная звезда мирового бокса, и ему не дадут проиграть, пока он приносит много денег", - озвучил Стангрит.
С мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом Головкин дрался дважды. В 2017 году была зафиксирована
ничья, а в 2018 GGG уступил
решением судей (MD).
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