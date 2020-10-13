На таком уровне - невозможно. Эксперт разобрал теорию "договорняка" в боях Головкина и Альвареса

Григорий Стангрит
, основавший проект FightSpace, разобрал теорию "договорняка" в напряженном противостоянии казахстанца Геннадия Головкина
с мексиканцем Саулем Альваресом
. Свои мысли на этот счет он изложил в конференции Vesti.kz
, вспомнив все 24 раунда битвы.
Суть теории заключается в том, что GGG заплатили, чтобы он не удосрочил "Канело".
"Это абсолютно невозможно - договориться, чтобы не нокаутировал. В боксе на таком уровне этого просто быть не может. Я не понимаю, почему ряд фанатов считает "Канело" слабаком?
Он - один из лучших боксеров мира, и нет сейчас в среднем весе боксера, который смог бы выйти и просто разнести его или нокаутировать. Я считаю, что Головкин победил в обоих боях, но эти победы были не в одну калитку.
Из 24 раундов, которые они провели в ринге, больше чем в половине из них очень сложно определить победителя. Это говорит об очень высоком уровне конкуренции. Геннадий часто про бокс говорит, что это бизнес. Это было не только перед боями с "Канело", - резюмировал Стангрит.
С мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом Головкин дрался дважды. В 2017 году была зафиксирована
ничья, а в 2018 GGG уступил
решением судей (MD).
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