Эдгарс Сиксна
Латвия
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальный Кубок 2012/13
|Металлург Лп
|
1
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Динамо Блш
|
1
|
|
|17 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|
58
|
5+4
|
32
|8 (26)
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
|Латвия
|
1
|
|
|7 (8)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Темиртау
|
5
|
0+4
|
10
|2 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|
56
|
2+5
|
50
|3 (26)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Темиртау
|
4
|
0+1
|
2
|3 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Сарыарка
|
49
|
4+20
|
83
|4 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Сарыарка
|
68
|
5+17
|
44
|10 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|
57
|
6+13
|
26
|5 (16)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Сарыарка
|
59
|
7+27
|
38
|2 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Сарыарка
|
5
|
1+1
|
|1 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Сарыарка
|
4
|
0+2
|
2
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Сарыарка
|
63
|
11+53
|
28
|1 (13)
|Континентальный кубок 2021/22
|Сарыарка
|
5
|
|
|2 (4)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Сарыарка
|
5
|
0+2
|
2
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Сарыарка
|
47
|
9+33
|
16
|1 (12)
|Кубок Казахстана 2023/24
|Арлан
|
6
|
0+4
|
2
|2 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2023/24
|Арлан
|
62
|
9+31
|
20
|1 (11)
|Кубок Казахстана 2024/25
|Хумо
|
4
|
|
|4 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2024/25
|Хумо
|
47
|
6+28
|
10
|3 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2025/26
|Сарыарка
|
20
|
0+16
|
4
|2 (10)
