Хоккей

Эдгарс Сиксна

Латвия  Латвия
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
15 января 1993
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
187
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
92
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Континентальный Кубок 2012/13 Металлург Лп

1

Высшая Хоккейная Лига 2014/15 Динамо Блш

1

17 (24)
Высшая Хоккейная Лига 2015/16 Сарыарка

58

5+4

32

8 (26)
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16 Латвия

1

7 (8)
Кубок Казахстана 2016/17 Темиртау

5

0+4

10

2 (5)
Высшая Хоккейная Лига 2016/17 Сарыарка

56

2+5

50

3 (26)
Кубок Казахстана 2017/18 Темиртау

4

0+1

2

3 (5)
Высшая Хоккейная Лига 2017/18 Сарыарка

49

4+20

83

4 (27)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19 Сарыарка

68

5+17

44

10 (29)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20 Сарыарка

57

6+13

26

5 (16)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Сарыарка

59

7+27

38

2 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21 Сарыарка

5

1+1

1 (4)
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Сарыарка

4

0+2

2

1 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Сарыарка

63

11+53

28

1 (13)
Континентальный кубок 2021/22 Сарыарка

5

2 (4)
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23 Сарыарка

5

0+2

2

1 (4)
Pro Hokei Ligasy 2022/23 Сарыарка

47

9+33

16

1 (12)
Кубок Казахстана 2023/24 Арлан

6

0+4

2

2 (5)
Pro Hokei Ligasy 2023/24 Арлан

62

9+31

20

1 (11)
Кубок Казахстана 2024/25 Хумо

4

4 (5)
Pro Hokei Ligasy 2024/25 Хумо

47

6+28

10

3 (11)
Pro Hokei Ligasy 2025/26 Сарыарка

20

0+16

4

2 (10)

Живи спортом!