Куаныш Бегалин
Кубок Казахстана 2011
Команда
Экибастуз
Игры
1
Мин
46
Первенство Казахстана 2011. Первая лига
Команда
Экибастуз
Игры
29
Гол + Пас
3+0
Желтые карточки
3
Мин
1589
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
Команда
Экибастуз
Игры
30
Гол + Пас
22+0
Пенальти
+6/-0
Желтые карточки
3
Мин
2056
Кубок Казахстана по футболу 2012
Команда
Экибастуз
Игры
1
Мин
56
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
Команда
Иртыш-М
Игры
11
Гол + Пас
12+0
Желтые карточки
1
Мин
959
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
Команда
Иртыш
Игры
13
Гол + Пас
5+2
Мин
615
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015
Команда
Казахстан (U-21)
Игры
2
Мин
51
Кубок Казахстана по футболу 2013
Команда
Иртыш
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Мин
125
Лига Европы 2013/14
Команда
Иртыш
Игры
1
Мин
16
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
Команда
Иртыш-М
Игры
6
Гол + Пас
3+0
Мин
420
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
Команда
Иртыш
Игры
17
Гол + Пас
3+0
Мин
613
Кубок Казахстана по футболу 2014
Команда
Иртыш
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Мин
80
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
Команда
Иртыш-М
Игры
3
Гол + Пас
3+0
Пенальти
+1/-0
Мин
181
Футбол. Контрольные матчи 2014/15
Команда
Иртыш
Игры
2
Гол + Пас
2+0
Мин
180
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
Команда
Иртыш
Игры
3
Мин
75
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
Команда
Иртыш-М
Игры
7
Гол + Пас
4+0
Мин
511
Кубок Казахстана по футболу 2015
Команда
Иртыш
Игры
Мин
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
Команда
Кызылжар
Игры
12
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
1
Мин
478
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
Команда
Иртыш
Игры
Мин
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
Команда
Жайык
Игры
13
Гол + Пас
2+0
Мин
649
Кубок Казахстана по футболу 2016
Команда
Жайык
Игры
1
Мин
39
Вторая лига Казахстана 2016
Команда
Акжайык-М
Игры
1
Мин
90
Кубок Казахстана по футболу 2017
Команда
Экибастуз
Игры
1
Мин
90
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Команда
Экибастуз
Игры
23
Гол + Пас
8+0
Желтые карточки
6
Мин
1745
Кубок Казахстана по футболу 2018
Команда
Мактаарал
Игры
4
Гол + Пас
2+2
Мин
323
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
Команда
Экибастуз
Игры
17
Гол + Пас
8+6
Пенальти
+2/-1
Желтые карточки
1
Мин
1391
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
Команда
Мактаарал
Игры
11
Гол + Пас
2+2
Желтые карточки
2
Красные карточки
1
Мин
681
Кубок Казахстана по футболу 2019
Команда
Каспий
Игры
3
Мин
76
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
Команда
Каспий
Игры
17
Гол + Пас
3+3
Желтые карточки
3
Мин
573
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
Команда
Экибастуз
Игры
12
Гол + Пас
3+1
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
2
Мин
850
Первая лига Казахстана 2025/26
Команда
Елорда
Игры
1
Мин
90