Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Куаныш Бегалин

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
5 сентября 1992
Команды
Елорда
Вид спорта
Футбол, Футзал
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
80
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана 2011

Команда
Экибастуз

Игры
1

Мин
46

Первенство Казахстана 2011. Первая лига

Команда
Экибастуз

Игры
29

Гол + Пас
3+0

Желтые карточки
3

Мин
1589

Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012

Команда
Экибастуз

Игры
30

Гол + Пас
22+0

Пенальти
+6/-0

Желтые карточки
3

Мин
2056

Кубок Казахстана по футболу 2012

Команда
Экибастуз

Игры
1

Мин
56

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013

Команда
Иртыш-М

Игры
11

Гол + Пас
12+0

Желтые карточки
1

Мин
959

Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига

Команда
Иртыш

Игры
13

Гол + Пас
5+2

Мин
615

Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015

Команда
Казахстан (U-21)

Игры
2

Мин
51

Кубок Казахстана по футболу 2013

Команда
Иртыш

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Мин
125

Лига Европы 2013/14

Команда
Иртыш

Игры
1

Мин
16

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014

Команда
Иртыш-М

Игры
6

Гол + Пас
3+0

Мин
420

Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига

Команда
Иртыш

Игры
17

Гол + Пас
3+0

Мин
613

Кубок Казахстана по футболу 2014

Команда
Иртыш

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Мин
80

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014

Команда
Иртыш-М

Игры
3

Гол + Пас
3+0

Пенальти
+1/-0

Мин
181

Футбол. Контрольные матчи 2014/15

Команда
Иртыш

Игры
2

Гол + Пас
2+0

Мин
180

Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига

Команда
Иртыш

Игры
3

Мин
75

Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015

Команда
Иртыш-М

Игры
7

Гол + Пас
4+0

Мин
511

Кубок Казахстана по футболу 2015

Команда
Иртыш

Игры

Мин

Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига

Команда
Кызылжар

Игры
12

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
1

Мин
478

Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига

Команда
Иртыш

Игры

Мин

Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига

Команда
Жайык

Игры
13

Гол + Пас
2+0

Мин
649

Кубок Казахстана по футболу 2016

Команда
Жайык

Игры
1

Мин
39

Вторая лига Казахстана 2016

Команда
Акжайык-М

Игры
1

Мин
90

Кубок Казахстана по футболу 2017

Команда
Экибастуз

Игры
1

Мин
90

Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига

Команда
Экибастуз

Игры
23

Гол + Пас
8+0

Желтые карточки
6

Мин
1745

Кубок Казахстана по футболу 2018

Команда
Мактаарал

Игры
4

Гол + Пас
2+2

Мин
323

Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига

Команда
Экибастуз

Игры
17

Гол + Пас
8+6

Пенальти
+2/-1

Желтые карточки
1

Мин
1391

Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига

Команда
Мактаарал

Игры
11

Гол + Пас
2+2

Желтые карточки
2

Красные карточки
1

Мин
681

Кубок Казахстана по футболу 2019

Команда
Каспий

Игры
3

Мин
76

Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига

Команда
Каспий

Игры
17

Гол + Пас
3+3

Желтые карточки
3

Мин
573

Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига

Команда
Экибастуз

Игры
12

Гол + Пас
3+1

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
2

Мин
850

Первая лига Казахстана 2025/26

Команда
Елорда

Игры
1

Мин
90

Реклама

Живи спортом!