Дмитрий Преснов
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
56
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
12
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
12
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Номад
Игры
12
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
6
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Кубок мира среди молодежных команд 2015
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
12
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
10
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
61
Гол + Пас
6+7
Удаления, мин
16
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
63
Гол + Пас
11+7
Удаления, мин
43
Континентальный Кубок 2017/18
Команда
Номад
Игры
6
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
39
Гол + Пас
2+5
Удаления, мин
18
Кубок Наследия. Южная Корея 2019
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Зимняя Универсиада 2019
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
7
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Номад
Игры
8
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Номад
Игры
44
Гол + Пас
5+9
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
30
Гол + Пас
8+11
Удаления, мин
37
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
48
Гол + Пас
4+9
Удаления, мин
24
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Арлан
Игры
42
Гол + Пас
2+9
Удаления, мин
39
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
30
Гол + Пас
2+11
Удаления, мин
43
Континентальный кубок 2024/25
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
28
Гол + Пас
10+22
Удаления, мин
6