Хоккей

Дмитрий Преснов

Казахстан  Казахстан
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 сентября 1996
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
80
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
56

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин
12

Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
12

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Номад

Игры
12

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
6

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Кубок мира среди молодежных команд 2015

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
12

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
10

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
61

Гол + Пас
6+7

Удаления, мин
16

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
63

Гол + Пас
11+7

Удаления, мин
43

Континентальный Кубок 2017/18

Команда
Номад

Игры
6

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
39

Гол + Пас
2+5

Удаления, мин
18

Кубок Наследия. Южная Корея 2019

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2019

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
7

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Номад

Игры
8

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Номад

Игры
44

Гол + Пас
5+9

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
30

Гол + Пас
8+11

Удаления, мин
37

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
48

Гол + Пас
4+9

Удаления, мин
24

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Арлан

Игры
42

Гол + Пас
2+9

Удаления, мин
39

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
30

Гол + Пас
2+11

Удаления, мин
43

Континентальный кубок 2024/25

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
28

Гол + Пас
10+22

Удаления, мин
6

