Месси пытались затроллить в США. Его ответ был убийственным

Аргентинского футболиста Лионеля Месси попытались затроллить во время ответного матча "Интер Майами" с "Нэшвиллом" в рамках 1/8 финала Кубка КОНКАКАФ, передают Vesti.kz.

В ходе встречи болельщики "Нэшвилла" всячески провоцировали аргентинца, а затем дружно начали скандировать имя португальца Криштиану Роналду. Спустя несколько секунд Лео выдал им достойный ответ, забив гол в ворота "Нэшвилла".

🚨🗣️ Nashville fans Chanted "Ronaldo, Ronaldo" in front of Messi and he scored a goal within 15 Seconds 😭😭😭



This is how Legends Reply to such things.. unlike certain someone who gets angry and starts to make bad gestures towards those fans 🤷pic.twitter.com/hYIjaIObe9