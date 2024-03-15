Брат Роналду сделал неожиданное признание о Месси

Двоюродный брат португальской звезды Криштиану Роналду Нуну Вивейрос откровенно высказался о соперничестве с аргентинским футболистом Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

"Мне бы хотелось, чтобы Роналду и Месси играли в одной команде. Это то, что я хотел бы увидеть. Если вам нравится Роналду, не говорите плохо о Месси. Если тебе нравится Месси, то не говори плохо о Роналду", - отметил Вивейрос.

🗣️Ronaldo‘s cousin Nuno Viveiros: „I would love to see Ronaldo and Messi play on the same team. That‘s something I‘d like to see.“



„If you like Ronaldo, than you don‘t talk bad about Messi. If you like Messi, than you don‘t talk bad about Ronaldo“



🇵🇹🤝🇦🇷 pic.twitter.com/89fFFt7kFC — Freddy🇩🇪 (@freddyCR7LA) March 15, 2024

39-летний Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги португалец провел 21 матч, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач.

36-летний Месси, в свою очередь, летом 2023-го пополнил состав "Интер Майами". В активе аргентинца три гола в трех матчах МЛС.

Лео является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Это на три награды больше, чем у Криштиану.