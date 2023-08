Мбаппе обратился к завершившему карьеру Буффону

24-летние нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к 45-летнему легендарному итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, который завершил карьеру, передают Vesti.kz.

Футболисты пересекались в парижском ПСЖ в сезоне-2018/19.

"Для меня было огромной честью встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек, дававший ценные советы, которые я сохраню на всю жизнь. Всего доброго и огромное спасибо", - написал Мбаппе в своем твиттере.

Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire.

Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie.

Bonne route et surtout MERCI 🇮🇹👑@gianluigibuffon pic.twitter.com/u3x9X2ARHl