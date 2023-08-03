Мбаппе обратился к завершившему карьеру Буффону

24-летние нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к 45-летнему легендарному итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, который завершил карьеру, передают Vesti.kz.
Футболисты пересекались в парижском ПСЖ в сезоне-2018/19.
"Для меня было огромной честью встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек, дававший ценные советы, которые я сохраню на всю жизнь. Всего доброго и огромное спасибо", - написал Мбаппе в своем твиттере.
Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire.— Kylian Mbappé (@KMbappe) August 2, 2023
Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie.
Bonne route et surtout MERCI 🇮🇹👑@gianluigibuffon pic.twitter.com/u3x9X2ARHl
Напомним, последние годы Буффон провел в "Парме". Также в его карьере были "Ювентус" и ПСЖ. За свою карьеру вратарь завоевал 29 трофеев. Он является десятикратным чемпионом Италии и чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.
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