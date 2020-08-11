Клуб футболиста сборной Казахстана стартовал с победы в высшей лиге Бельгии

Футбольный клуб "Беерсхот
", за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
, стартовал с выездной победы над "Остенде
" в высшей лиге чемпионата Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра первого тура завершилась со счетом 2:1. У гостей на первой и 74-й минутах забил Мариус Нубисси
, который оформил дубль, а у хозяев на 63-й отличился французский защитник Кевин Вандендриссхе
.
В этом матче Вороговский остался на скамейке. В следующем туре его команда 16 августа в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет "Зюлте-Варегем".
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В прошлом сезоне "Беерсхот" стал чемпионом
первой лиги, победив "Левен" - 1:0, 4:1. До второго матча оба клуба были переведены в высший дивизион из-за расширения лиги до 18 команд.
24-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт
с клубом еще на один сезон.
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