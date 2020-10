Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, забив в ворота "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов, установил историческое достижение турнира.

Как сообщается в твиттере турнира, он первым из футболистов добрался до отметки в 70 мячей на групповом этапе.

Напомним, "Барселона" победила в Турине со счетом 2:0. Месси также отдал голевой ассист.