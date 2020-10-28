"Реал" снова потерял очки в Лиге чемпионов, "Ливерпуль" и "Бавария" победили

В Европе прошли первые матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов
. Мадридский "Реал
" сыграл на выезде вничью против менхенгладбахской "Боруссии", уступая к 86-й минуте со счетом 0:2, передает корреспондент Vesti.kz
.
На 33-й минуте Маркус Тюрам
с передачи Аласана Плеа открыл счет. На 58-й минуте снова сработала французская связка и Тюрам оформил дубль. Героем встречи стал полузащитник "Реала" Каземиро
. На 87-й минуте он отдал голевой пас на Карима Бензема
, а на третьей добавленной минуте отличился сам. В итоге - 2:2. В первом туре подопечные Зидана сенсационно проиграли донецкому "Шахтеру
", поэтому "королевский" клуб с одним набранным баллом занимает последнее место в группе. Лидирует в группе украинский клуб, сыгравший вничью с "Интером
" (0:0).
В других матчах действующий победитель турнира "Бавария
" со счетом 2:1 обыграла московский "Локомотив
", "Ливерпуль
" победил датский "Мидтъюллан" (2:0), "Атлетико
" оказался сильнее австрийского "Зальцбурга" (3:2), "Манчестер Сити
" разгромил "Марсель" (3:0). "Порту" забил два гола "Олимпиакосу" (2:0), а "Аталанта" и "Аякс" разошлись миром (2:2).
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне