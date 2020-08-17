"Билек сыграет на результат". Экс-тренер сборной Казахстана - о старте "Астаны" в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов высказал свое мнение о предстоящем матче "Астаны" против "Динамо-Брест" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Трудно сейчас предположить, как будет выглядеть "Астана". Но однозначно, Михал Билек будет играть на результат. Схема? Нынешний тренер пропагандирует активную игру на флангах, взаимодействие крайних атакующих хавбеков и центральных полузащитников, использование средних и длинных передач, поэтому я предполагаю, что "Астана" сыграет в три центральных защитника.
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