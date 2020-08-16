"Астана" прибыла в Брест на матч Лиги чемпионов

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Футболисты и тренерский штаб"Астаны" прилетели в Брест (Беларусь), где им предстоит провести матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо-Брест", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
В составе чемпиона Казахстана на этот матч отправились два футболиста сборной Беларуси - Макс Эбонг и Иван Маевский.
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Полностью состав "Астаны" выглядит так: Вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов; Защитники: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников; Полузащитники: Макс Эбонг, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан; Нападающие: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Алексей Щеткин, Рамазан Каримов.
Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.
Во втором квалификационном раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".