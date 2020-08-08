"Ювентус" нашел еще одного виновного в вылете из Лиги чемпионов

Спортивный директор итальянского "Ювентуса
" Фабио Паратичи
может быть уволен со своего поста вслед за главным тренером Маурицио Сарри
, сообщает
журналист Джанлука Ди Марцио
.
Накануне туринцы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, благодаря дублю Криштиану Роналду
, дома обыграли
"Лион" - 2:1, но уступили по сумме двух встреч из-за правила гостевого гола - в первой игре французский клуб победил со счетом 1:0.
Сегодня, 8 августа, "Ювентус" объявил
об отставке Сарри, который возглавил команду летом прошлого года. Контракт тренера был рассчитан до июня 2023-го.
Теперь же руководством может уволить и 48-летнего Паратичи, который был инициатором назначения Сарри вместо Массимилиано Аллегри
. Спортивный директор, который работает в "Ювентусе" с 2010 года, может продолжить карьеру в "Роме".
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