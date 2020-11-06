"Это только начало". Хорватский футболист прокомментировал продление контракта с "Кайратом"

Хорватский защитник "Кайрата" Дино Миканович
поделился своим мнением по поводу того, что он продолжит свое выступление в алматинском клубе.
Сегодня, 6 ноября, он продлил контракт
с "желто-черными" на два года.
"Я очень рад подписать новый контракт с ФК "Кайрат". Когда я сюда приехал, я сказал себе, что хочу достичь новых высот с этой командой. Во втором сезоне мы стали чемпионами. Я верю, что это только начало и в следующем году будут еще лучшие результаты. Спасибо Кайрату Советаевичу и Алексею Шпилевскому за оказанное доверие. Я хочу как можно скорее увидеть наших болельщиков на трибунах стадиона. С нетерпением жду этого. Алга, "Кайрат"!",- приводит слова игрока официальный сайт
клуба.
26-летний легионер играет за алматинцев с 2019 года.
В нынешнем сезоне КПЛ он провел 17 матчей, в которых отдал пять ассистов.
В период 2013-2016 годов Миканович защищал цвета молодежной сборной Хорватии, сыграв в общей сложности 13 матчей.
Напомним, что ранее "Кайрат" объявил
о пролонгации контракта с бразильским нападающим Вагнером Лавом.
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