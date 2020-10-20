Лучший бомбардир "Кайрата" опережает свой голевой график предыдущего сезона

Лучший бомбардир "Кайрата"
в КПЛ-2020 Абат Аймбетов
опередил свой голевой график предыдущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz
. Один из самых результативных игроков нынешнего чемпионата вместе с Жоао Пауло
из "Ордабасы" лидирует в гонке бомбардиров.
Форвард "Кайрата" в предыдущем сезоне выступал за "Актобе" и показал наивысшую результативность в своей карьере, забив 16 мячей в 29-ти играх.
В нынешнем сезоне Аймбетов забил восемь голов в 13-ти матчах. Отметим, что несмотря на высокую результативность предыдущего года, он стал лучшим бомбардиром КПЛ из числа казахстанцев, Аймбетов сейчас показывает более стабильный ход.
Если проводить проекцию на сезон-2019, то форвард по итогам 13-ти матчей отличился только пять раз. А восемь голов как сейчас, Аймбетов в предыдущем году забил после 22-х игр.
Чтобы повторить прошлогодний успех Аймбетову нужно забить еще восемь мячей в оставшихся семи играх. В сезоне-2019 ему удавались результативные отрезки, когда в двух матчах подряд футболист отличился три раза и еще в трех играх забил пять голов.
Напомним, после 13-ти туров "Кайрат" занимает первое место, набрав 32 очка. У идущего следом "Тобола" 23 балла, а у "Астаны" третье место и 21 очко. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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