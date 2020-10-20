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КФФ сократила дисквалификации футболистам сборной Казахстана и легионеру "Тобола"

Ранее трое получили бан на пять матчей.

КФФ сократила дисквалификации футболистам сборной Казахстана и легионеру "Тобола"
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Состоялось заседание апелляционного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором рассматривались апелляционные жалобы от "Кайсара", "Тобола" и "Жетысу".

"В соответствии со Статьей 116 и Статьей 31 Дисциплинарного регламента КФФ изменить решение КДК от 06 октября 2020 с заменой санкции в следующем порядке:

- Дисквалифицировать игрока ФК "Кайсар" Асхата Тагыбергена на два матча фактически и три матча условно с испытательным сроком на три месяца.

Срок дисквалификации оставлен в силе и считается с даты от 29 сентября 2020 года", - говорится на сайте КФФ.

Аналогичные решение были приняты в отношении легионера "Тобола" Сенина Себаи и защитника "Жетысу" Олжаса Керимжанова.

Футболист "Жетысу" ударил игрока "Тобола", а тот ответил. Оба получили бан на 5 матчей. Кто виноват?

 

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Метки:
Дисквалификация КПЛ-2020

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