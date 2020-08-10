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Экс-форвард "Ниццы" прокомментировал возвращение в "Тараз"

В прошлом сезоне он забил восемь голов.

Экс-форвард "Ниццы" прокомментировал возвращение в "Тараз"
Серж Ньюадзи и спортивный директор Нуртас Кургулин. Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Тоголезский нападающий c паспортом Франции Серж Ньюадзи прокомментировал возвращение в "Тараз", за который играл в 2019 году. 

Текущий сезон Ньюадзи начинал в актауском "Каспии", который покинул после двух матчей. В 2019 году он забил восемь голов в 28 играх КПЛ за "Тараз". 

- Очень рад, что вернулся в Тараз. Я очень этого хотел. В прошлом сезоне были отличные моменты в моей жизни, я помню все это. И я вернулся еще и потому, что клуб в этом был заинтересован. Надеюсь помочь клубу в достижении высоких результатов, - сказал Ньадзи в интервью официальному сайту клуба. 

- В прошлом сезоне команда боролась за выживание. Чего бы вы хотели добиться здесь в этом году?
- Я думаю, прошлый сезон был сложным. Но, мы добились того, чтобы команда осталась в премьер-лиге. В этом году нужно сыграть лучше. Я уверен в команде, вижу, что она выглядит очень хорошо.

- В стране перерыв, вызванный пандемией. А какова ситуация во Франции на данный момент?
- Как и везде, еще нет окончательной стабилизации. Сейчас немного получше в том плане, что карантин закончился, люди снова ходят на работу, можно даже посещать пляжи, но все равно все должны соблюдать меры безопасности, носить маски и так далее.

- Когда вы были дома последний раз?
- Мне повезло, я смог съездить домой в январе, побыл несколько дней с семьей. Потом вернулся к тренировкам.

Отметим, что для "Тараза" Ньюадзи стал третьим новичком в летнее окно. Клуб также подписал полузащитника Бауыржана Байтану и форварда Бауыржана Турысбека

28-летний Ньюадзи начинал карьеру в родной "Ницце", за которую провел один матч в Кубке Франции. Затем он играл за болгарский ЦСКА, литовский "Жальгирис", турецкий "1461 Трабзон" и румынскую "Астру". Он имеет опыт выступлений в юношеской сборной Франции (до 18 лет) в товарищеских турнирах. 

 

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Метки:
Тараз ФК Каспий КПЛ-2020 Коронавирус Франция

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