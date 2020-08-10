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"Мне есть что доказывать". Футболист сборной Казахстана объяснил смену клуба в КПЛ

В этом сезоне он забил гол в трех матчах.

"Мне есть что доказывать". Футболист сборной Казахстана объяснил смену клуба в КПЛ
Фото: ФК "Тараз"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Новичок "Тараза" Бауыржан Турысбек дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о мотивах своего выбора, целях в новой команде и причинах ухода из "Шахтера".

Сезон форвард сборной Казахстана начинал в карагандинском клубе, но ушел в июле. В трех матчах КПЛ-2020 за "горняков" он забил один гол - в ворота "Кайрата" (1:0), за который выступал с 2016 по 2017 год.

- Бауыржан, рады видеть Вас в "Таразе". Почему выбрали именно наш клуб?
- Так сложилась ситуация, что в карагандинском "Шахтере" мне дали понять, что не хотят видеть в команде и что, по всей видимости, придется расставаться и искать другие варианты. Это трансферное окно было коротким, и нужно было быстро принимать решение. А в "Таразе" я увидел заинтересованность и доверие. Интерес был взаимным, и это был главный фактор.

- Первые впечатления по приезде?
- Каждый год приезжали в Тараз, иногда два раза, так что многое знакомо. Понравилось, что здесь есть хорошая база, натуральное поле - это преимущество клуба. Плюс добродушная атмосфера в команде. Приняли меня по-свойски. Думаю, дальше будет лучше.

- Чего бы вы хотели добиться с клубом?
- Для меня самое главное - играть, забивать и побеждать. Хотел бы расти вместе с командой, также хотел бы играть за сборную, и мне есть что доказывать. Думаю, если будут победы, то все у нас получится. Я верю в "Тараз", потому я здесь.

- Что бы пожелал болельщикам?
- Сейчас сложный момент  в футболе, и очень жаль, что мы играем без болельщиков. Для меня это потеря эмоций и поддержки. Но надеюсь, что ситуация с пандемией стабилизируется и вскоре стадионы снова будут заполнять болельщики. А пока я желаю фанатам команды терпения.

Также в карьере Турысбека были "Тобол", "Жетысу", сербские "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак" и "Сункар". За сборную Казахстана нападающий провел 14 матчей и забил три гола.

 

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Метки:
Тараз ФК Сборная РК по футболу Шахтер ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы

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