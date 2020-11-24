Тренер ЦСКА губит атакующий потенциал Зайнутдинова? Как сыграли казахстанцы в 15-м туре РПЛ

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Минувший тур чемпионата России оказался не самым продуктивным для представителей сборной Казахстана, поскольку игровую практику получил лишь Бахтиер Зайнутдинов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как в ЦСКА вновь нашли новую роль для казахстанца и кто из наших футболистов может покинуть РПЛ.
Несмотря на то, что Бахтияров вроде бы окончательно восстановился после травмы и даже сыграл за молодежную сборную Казахстана в матче против Фарер, в заявке своего клуба на матч против ЦСКА его не оказалось. Поэтому казахстанского противостояния в рамках РПЛ так и не получилось. Что касается Зайнутдинова, он снова вышел в основе ЦСКА, только вот его позиция на сей раз была совершенно неожиданной для болельщиков. Бахтиер в своей карьере уже успел сыграть практически во всех амплуа, но Виктор Гончаренко, похоже, готов продолжать эксперименты с казахстанским игроком. Георгий Щенников вернулся на левый фланг обороны московского клуба, а Зайнутдинов снова выступил как самый разносторонний игрок команды, став заменой Марио Фернандесу уже на правом фланге защитной линии.
В целом, это был далеко не лучший матч для ЦСКА и Зайнутдинова в частности. Команде не удалось победить, а если бы не Игорь Акинфеев, все могло и вовсе завершиться поражением "армейцев".
Безусловно радует, что Зайнутдинов - по-прежнему бессменный игрок стартового состава лидера РПЛ, но очень напрягает, что Бахтиер пока провел считанное количество игр за ЦСКА будучи игроком атакующей линии.
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко не произвел ни одной замены в матче с "Уфой" и, вероятно, был прав, ведь его команда одержала победу. Куат после неудачного матча за сборную остался в запасе подмосковной команды, и вот уже возникли слухи, что в "Химках" не рассчитывают на казахстанского полузащитника.
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