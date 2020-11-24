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Тренер ЦСКА губит атакующий потенциал Зайнутдинова? Как сыграли казахстанцы в 15-м туре РПЛ

Некоторые игроки сборной могут покинуть Россию.

Тренер ЦСКА губит атакующий потенциал Зайнутдинова? Как сыграли казахстанцы в 15-м туре РПЛ
Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Минувший тур чемпионата России оказался не самым продуктивным для представителей сборной Казахстана, поскольку игровую практику получил лишь Бахтиер Зайнутдинов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как в ЦСКА вновь нашли новую роль для казахстанца и кто из наших футболистов может покинуть РПЛ. 

Бахтиер Зайнутдинов, Акмаль Бахтияров, ЦСКА 1:1 "Сочи" 


Несмотря на то, что Бахтияров вроде бы окончательно восстановился после травмы и даже сыграл за молодежную сборную Казахстана в матче против Фарер, в заявке своего клуба на матч против ЦСКА его не оказалось. Поэтому казахстанского противостояния в рамках РПЛ так и не получилось. Что касается Зайнутдинова, он снова вышел в основе ЦСКА, только вот его позиция на сей раз была совершенно неожиданной для болельщиков. Бахтиер в своей карьере уже успел сыграть практически во всех амплуа, но Виктор Гончаренко, похоже, готов продолжать эксперименты с казахстанским игроком. Георгий Щенников вернулся на левый фланг обороны московского клуба, а Зайнутдинов снова выступил как самый разносторонний игрок команды, став заменой Марио Фернандесу уже на правом фланге защитной линии. 

В целом, это был далеко не лучший матч для ЦСКА и Зайнутдинова в частности. Команде не удалось победить, а если бы не Игорь Акинфеев, все могло и вовсе завершиться поражением "армейцев". 

Безусловно радует, что Зайнутдинов - по-прежнему бессменный игрок стартового состава лидера РПЛ, но очень напрягает, что Бахтиер пока провел считанное количество игр за ЦСКА будучи игроком атакующей линии.  



Марат Быстров, "Ахмат" 2:2 "Зенит"

Крайний защитник пропускал матч "Ахмата" из-за повреждения, полученного в составе сборной Казахстана. Грозненцы выдали очередной качественный и зрелищный матч, отобрав очки у одного из лидеров сезона. 

Исламбек Куат, "Уфа" 1:2 "Химки"

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко не произвел ни одной замены в матче с "Уфой" и, вероятно, был прав, ведь его команда одержала победу. Куат после неудачного матча за сборную остался в запасе подмосковной команды, и вот уже возникли слухи, что в "Химках" не рассчитывают на казахстанского полузащитника.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер Бахтияров Акмаль Куат Исламбек Быстров Марат ЦСКА Сочи ФК Ахмат ФК Химки ФК

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