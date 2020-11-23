И он играет везде. В России восхитились универсальностью и скоростью адаптации Зайнутдинова

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

И он играет везде. В России восхитились универсальностью и скоростью адаптации Зайнутдинова

Казахстанец сыграл 11 матчей за "армейцев".

И он играет везде. В России восхитились универсальностью и скоростью адаптации Зайнутдинова
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
0
"Чемпионат" не обошел вниманием матч 15-го тура российской премьер-лиги ЦСКА - "Сочи", отметив, что приход летом новичков мотивировал остальных игроков московского клуба. Также издание похвалило казахстанца Бахтиера Зайнутдинова.

"Полноценная скамейка - плюс не только для тренерских комбинаций. Гончаренко говорит, что приход новичков мотивировал остальных (видим на примере Чалова), повысились интенсивность и качество занятий. Благодаря летним закупкам ЦСКА может использовать все пять замен, хотя раньше еле наскребал на три, а еще стало больше джокеров - в нужный момент стреляют разные игроки.

Эджуке прикончил в дерби "Спартак", у Шкурина - победный "Тамбову", у Дзагоева - "Ротору", у Сигурдссона - важный гол "Сочи", когда ЦСКА остался сразу без трех волшебников - Кучаева, Марио и Дзагоева.

И, конечно, благословленный Карпиным универсал Зайнутдинов, который подменяет и Щенникова, и Марио; крутит с левой в угол (пересмотрите гол "Уралу") и восхищает скоростью адаптации. "Мы сразу приняли его на свой рынок, ха-ха, - рассказывал Дзагоев. - У нас тут грузины, армяне, осетины, киргизы - теперь есть казах!

И он играет везде", - говорится в тексте.

Напомним, что встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершилась со счетом 1:1. Для 22-летнего Зайнутдинова этот матч стал 11-м в РПЛ в составе ЦСКА, в который он перешел в августе из "Ростова".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ЦСКА Россия Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:59
Футбол

И он играет везде. В России восхитились универсальностью и скоростью адаптации Зайнутдинова
Сегодня
08:29
Футбол

Тренер ЦСКА нашел объяснение новой позиции Зайнутдинова
Сегодня
08:04
Футбол

Бразильский форвард потерял сознание после столкновения с Зайнутдиновым
Сегодня
00:20
Футбол

Зайнутдинов "обокрал" главного нападающего сборной России и впечатлил комментатора "Матч ТВ"
Вчера
18:53
Футбол

ЦСКА с Зайнутдиновым сыграл вничью с "Сочи" Бахтиярова и прервал победную серию
Вчера
17:55
Футбол

Универсальный солдат. ЦСКА нашел для Зайнутдинова новую позицию
Вчера
15:46
Футбол

Зайнутдинов вернулся в стартовый состав ЦСКА после травмы
Вчера
13:47
Футбол

Прямая трансляция матча Зайнутдинова за ЦСКА. Команда будет играть за лидерство в РПЛ
20 ноября
15:59
Футбол

Алип, Исламхан, Меркель и другие. Кого из казахстанцев ждут в РПЛ?
20 ноября
10:09
Футбол

Футболистка сборной Казахстана вместе с ЦСКА вылетела из Лиги чемпионов
18 ноября
16:24
Футбол

Бахтиеру Зайнутдинову разрешили возобновить тренировки после травмы головы
17 ноября
16:34
Футбол

"Очнулся, когда уже несли на носилках". Большое интервью Зайнутдинова - о травме головы, жизни в Таразе и ЦСКА
17 ноября
09:30
Футбол

Футболист "Астаны" заинтересовал "Локомотив". Агент ответил на вопрос о трансфере
16 ноября
22:13
Футбол

Футболистка сборной Казахстана стала чемпионом России в составе ЦСКА
15 ноября
13:25
Футбол

Клуб игрока казахстанской "молодежки" выиграл третий матч подряд
14 ноября
16:00
Футбол

Зайнутдинова назвали своим в Узбекистане
13 ноября
17:40
Футбол

"Планируется обследование". Агент Зайнутдинова рассказал о состоянии игрока после травмы в матче РПЛ
13 ноября
16:58
Футбол

Появились подробности о восстановлении Зайнутдинова после удара коленом в голову
12 ноября
21:59
Футбол

"Мне нравился Зайнутдинов". Роман Широков оценил трансфер казахстанца в ЦСКА
12 ноября
00:40
Футбол

"Мощная поддержка земляков!". Гол Зайнутдинова признали лучшим в ЦСКА в октябре
11 ноября
16:40
Футбол

Футболист казахстанской "молодежки" остался в запасе в победном матче своей команды в чемпионате России
10 ноября
19:03
Футбол

Клубы казахстанцев Зайнутдинова и Кенесова сыграют друг против друга в Кубке России
10 ноября
15:12
Футбол

"Выносливый и универсальный игрок". Зайнутдинова выделили среди новичков ЦСКА
10 ноября
12:08
Футбол

В "Ростове" извинились перед Зайнутдиновым за нанесение травмы в матче РПЛ
9 ноября
18:46
Футбол

В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову
9 ноября
17:00
Футбол

Сборная Казахстана потеряла Зайнутдинова на ближайшие матчи
9 ноября
16:52
Футбол

У Зайнутдинова диагностировали черепно-мозговую травму
9 ноября
15:29
Футбол

Шокирующий удар по Зайнутдинову, выход Куата и победа Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 14-м туре РПЛ
9 ноября
14:02
Футбол

Стали известны диагноз и сроки восстановления Зайнутдинова после удара в голову
9 ноября
10:39
Футбол

"Казалось, что произошло что-то страшное". Российские СМИ - об эпизоде с травмой Зайнутдинова
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
23 августа
23:43
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить в матче РПЛ
20 августа
03:44
Футбол

Видеообзор третьего матча Зайнутдинова за "Ростов" в сезоне РПЛ
20 августа
00:40
Футбол

Видеообзор дебютного матча казахстанца Быстрова в РПЛ
19 августа
02:21
Футбол

Видеообзор первого матча казахстанского футболиста в новом сезоне РПЛ
6 сентября 2015
20:54
Футбол

Фото с тренировки молодежной сборной Казахстана перед матчем с Швейцарией
28 августа 2015
21:22
Футбол

Я до сих пор футболист - легендарный Сеильда Байшаков празднует 65-летие
6 февраля 2013
15:18
Футбол

Гостиница "Мардан" (Место проживания сборной Казахстана по футболу в Турции)
27 декабря 2012
14:06
Футбол

Рождественское настроение: футболисты и елки
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика