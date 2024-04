Автор хет-трика в ворота МЮ сделал шокирующее признание

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер, оформивший хет-трик в матче 31-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (4:3) рассказал, что в детстве болел за "Манкунианцев", сообщают Vesti.kz.

На послематчевом интервью TNT Sports в эфире была показана детская фотография Палмера в футболке "Манчестер Юнайтед". Футболиста, который является воспитанником "Манчестер Сити" спросили, болел ли он за "Юнайтед", на что он ответил:

Затем Палмера спросили, придало ли это дополнительный стимул ему в игре против "красных дьяволов", на что он ответил:

A boyhood Man United fan scoring a hat-trick and a 101st-minute winner 🤩 WHAT. A. GAME. pic.twitter.com/RYyZsptE69

Cole's second penalty of the evening dispatched with effortless ease. 🔥#CFC | #CheMun pic.twitter.com/EOIfcaUFkL