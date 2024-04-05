Автор хет-трика в ворота МЮ сделал шокирующее признание

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер, оформивший хет-трик в матче 31-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (4:3) рассказал, что в детстве болел за "Манкунианцев", сообщают Vesti.kz.

На послематчевом интервью TNT Sports в эфире была показана детская фотография Палмера в футболке "Манчестер Юнайтед". Футболиста, который является воспитанником "Манчестер Сити" спросили, болел ли он за "Юнайтед", на что он ответил:

"Да, когда я рос, я был фанатом "Юнайтед".

Затем Палмера спросили, придало ли это дополнительный стимул ему в игре против "красных дьяволов", на что он ответил:

"Я просто стараюсь каждый раз делать одно и то же. Но я забил на выезде и несколько раз сегодня здесь, так что я в восторге. Я просто стараюсь воспринимать каждую игру такой, какая она есть, и показывать болельщикам "Челси" и всем остальным, ради чего я сюда приехал, а именно - просто играть в футбол".