Автор хет-трика в ворота МЮ сделал шокирующее признание

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер, оформивший хет-трик в матче 31-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (4:3) рассказал, что в детстве болел за "Манкунианцев", сообщают Vesti.kz.
На послематчевом интервью TNT Sports в эфире была показана детская фотография Палмера в футболке "Манчестер Юнайтед". Футболиста, который является воспитанником "Манчестер Сити" спросили, болел ли он за "Юнайтед", на что он ответил:
"Да, когда я рос, я был фанатом "Юнайтед".
Затем Палмера спросили, придало ли это дополнительный стимул ему в игре против "красных дьяволов", на что он ответил:
"Я просто стараюсь каждый раз делать одно и то же. Но я забил на выезде и несколько раз сегодня здесь, так что я в восторге.
Я просто стараюсь воспринимать каждую игру такой, какая она есть, и показывать болельщикам "Челси" и всем остальным, ради чего я сюда приехал, а именно - просто играть в футбол".
A boyhood Man United fan scoring a hat-trick and a 101st-minute winner 🤩— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 4, 2024
WHAT. A. GAME. pic.twitter.com/RYyZsptE69
Cole's second penalty of the evening dispatched with effortless ease. 🔥#CFC | #CheMun pic.twitter.com/EOIfcaUFkL— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 5, 2024
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