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Экс-игрок "Ливерпуля" выиграл дело у ВАДА о лжеобвинениях в употреблении допинга

Скандал произошел несколько лет назад.

Экс-игрок "Ливерпуля" выиграл дело у ВАДА о лжеобвинениях в употреблении допинга
Мамаду Сако. Фото: sport-express.ru©
Новости спорта Футбол Англия
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Бывший защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако, ныне защищающий цвета "Кристал Пэлас", выиграл дело о клевете против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), передает "Чемпионат".

В апреле 2016 года он был отстранен от футбола на 30 дней из-за того, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество.

Из-за этого  отстранения защитник не смог помочь "Ливерпулю" в финальном матче Лиги Европы. Также игрок утверждает, что из-за этого перестал входить в состав сборной Франции. Позже Сако был оправдан. Обнаружилось, что найденное в его пробе вещество хигенамин не значилось в списке запрещенных ВАДА.

Суд постановил, что теперь футболист должен получить существенную компенсацию за нанесенный ВАДА ущерб. Организация не планирует оспаривать решение суда и уже принесла извинения.

 

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Метки:
ВАДА Допинг Ливерпуль АПЛ

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