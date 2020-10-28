Английский вратарь нанял телохранителей из-за угроз фанатов

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд
нанял телохранителей после того, как получал смертельные угрозы из-за травмы, которую он нанес защитнику "Ливерпуля
" Вирджилу ван Дейку
в матче чемпионата Англии, сообщает "Чемпионат
".
По данным источника, после того, как он получил смертельный угрозы в интернете, Пикфорд принял решение телохранителей, чтобы защитить себя и свою семью.
Во время мерсисайдского дерби полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжелую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд.
Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменен, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить
остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.
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