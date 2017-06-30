Зарина Дияс пробилась во второй круг "Уимблдона"

В основную сетку она попала благодаря wild card.
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Зарина Дияс. Фото с сайта zimbio.com
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стартовала с победы на "Уимблдоне" в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого круга Дияс в двух сетах победила китаянку Синьюань Хань - 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 18 минут.
23-летняя Дияс занимает 130-е место в рейтинге WTA, а 27-летняя Хань - 120-е. По личным встречам со счетом 4:0 впереди казахстанка.
Во втором круге Дияс встретится с австралийкой Ариной Родионовой (№166 рейтинга WTA), которая со счетом 2:1 победила россиянку Анастасию Павлюченкову (№17) - 3:6, 7:6, 7:6.
В основную сетку "Уимблдона-2017" Дияс попала благодаря wild card от организаторов за победу на турнире серии ITF в Манчестере.
Ранее в мужском разряде во второй круг "Уимблдона" вышел первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин. Из борьбы в стартовом раунде выбыли Александр Бублик и Юлия Путинцева.
В матче первого круга Дияс в двух сетах победила китаянку Синьюань Хань - 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 18 минут.
23-летняя Дияс занимает 130-е место в рейтинге WTA, а 27-летняя Хань - 120-е. По личным встречам со счетом 4:0 впереди казахстанка.
Во втором круге Дияс встретится с австралийкой Ариной Родионовой (№166 рейтинга WTA), которая со счетом 2:1 победила россиянку Анастасию Павлюченкову (№17) - 3:6, 7:6, 7:6.
В основную сетку "Уимблдона-2017" Дияс попала благодаря wild card от организаторов за победу на турнире серии ITF в Манчестере.
Ранее в мужском разряде во второй круг "Уимблдона" вышел первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин. Из борьбы в стартовом раунде выбыли Александр Бублик и Юлия Путинцева.