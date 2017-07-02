Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин стартовал с победы на "Уимблдоне"

Он остался единственным представителем страны в мужском разряде.
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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин пробился во второй круг "Уимблдона" в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 4 июля, он в четырех сетах победил японца Даниэля Таро - 4:6, 6:4, 7:6, 6:2. Казахстанец уступил в первом отрезке встречи, но в дальнейшем не только отыгрался, но и переломил ход встречи.
29-летний Кукушкин идет на 118-м месте в рейтинге ATP, а 24-летний Таро - на 89-м. Прошедший матч стал для них первой очной встречей.
Во втором круге Кукушкин встретится с 30-й ракеткой мира Мишей Зверевым, который обыграл в трех сетах австралийца Бернарда Томича, занимающего 50-е место в рейтинге ATP - 6:4, 6:3, 6:4.
Нынешний "Уимблдон" стал для Кукушкина седьмым в карьере. Лучшего результат на турнире он добился в 2014 году, когда дошел до третьего круга.
Стоит отметить, что Кукушкин остался единственным представителем Казахстана в мужском одиночном разряде "Уимблдона". Ранее свой матч первого круга проиграл Александр Бублик, соперником которого был лидер рейтинга ATP и действующий победитель турнира Энди Маррей из Великобритании - 1:6, 4:6, 2:6.
Сегодня, 4 июля, он в четырех сетах победил японца Даниэля Таро - 4:6, 6:4, 7:6, 6:2. Казахстанец уступил в первом отрезке встречи, но в дальнейшем не только отыгрался, но и переломил ход встречи.
29-летний Кукушкин идет на 118-м месте в рейтинге ATP, а 24-летний Таро - на 89-м. Прошедший матч стал для них первой очной встречей.
Во втором круге Кукушкин встретится с 30-й ракеткой мира Мишей Зверевым, который обыграл в трех сетах австралийца Бернарда Томича, занимающего 50-е место в рейтинге ATP - 6:4, 6:3, 6:4.
Нынешний "Уимблдон" стал для Кукушкина седьмым в карьере. Лучшего результат на турнире он добился в 2014 году, когда дошел до третьего круга.
Стоит отметить, что Кукушкин остался единственным представителем Казахстана в мужском одиночном разряде "Уимблдона". Ранее свой матч первого круга проиграл Александр Бублик, соперником которого был лидер рейтинга ATP и действующий победитель турнира Энди Маррей из Великобритании - 1:6, 4:6, 2:6.