Четвертьфинал "Уимблдона" будет успехом для Дияс, но возможно все - капитан сборной Казахстана

Казахстанка вышла во второй круг соревнований в Лондоне.
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Зарина Дияс. Фото с сайта zimbio.com
Вице-президент Федерации тенниса Казахстана и капитан сборной Диас Доскараев в интервью Vesti.kz высказал свое мнение о шансах Зарины Дияс на проходящем "Уимблдоне".
"Ожидать, что она выиграет "Уимблдон" - это не то же самое, что ожидать победы Елены Остапенко на "Ролан Гарросе". Хотя у Зарины неплохая сетка в Лондоне. После первого круга матчи будут тяжелее, но ей по силам обыгрывать сеянных теннисисток на своем пути, включая и Каролину Плишкову. Все может быть, однако Зарина только начала свое полноценное возвращение после операции, которую перенесла в прошлом году.
Да, трава - это одно из ее любимых покрытий. К тому же Дияс набрала форму и выиграла турнир в Манчестере. Необходимо ставить реалистичные цели и набирать форму от матча к матчу. Я думаю, будет успехом, если она улучшит свое достижение на "Уимблдоне" и пробьется в четвертьфинал турнира. Главное, чтобы без травм выступила. Хотя возможно все, что на "Ролан Гарросе" уже доказала Остапенко. Мы будем болеть за Зарину", - отметил Доскараев.
Напомним, в матче первого круга "Уимблдона" Дияс в двух сетах победила китаянку Синьюань Хань - 6:3, 6:4. В основную сетку казахстанка попала благодаря wild card от организаторов за победу на турнире серии ITF в Манчестере.
"Ожидать, что она выиграет "Уимблдон" - это не то же самое, что ожидать победы Елены Остапенко на "Ролан Гарросе". Хотя у Зарины неплохая сетка в Лондоне. После первого круга матчи будут тяжелее, но ей по силам обыгрывать сеянных теннисисток на своем пути, включая и Каролину Плишкову. Все может быть, однако Зарина только начала свое полноценное возвращение после операции, которую перенесла в прошлом году.
Да, трава - это одно из ее любимых покрытий. К тому же Дияс набрала форму и выиграла турнир в Манчестере. Необходимо ставить реалистичные цели и набирать форму от матча к матчу. Я думаю, будет успехом, если она улучшит свое достижение на "Уимблдоне" и пробьется в четвертьфинал турнира. Главное, чтобы без травм выступила. Хотя возможно все, что на "Ролан Гарросе" уже доказала Остапенко. Мы будем болеть за Зарину", - отметил Доскараев.
Напомним, в матче первого круга "Уимблдона" Дияс в двух сетах победила китаянку Синьюань Хань - 6:3, 6:4. В основную сетку казахстанка попала благодаря wild card от организаторов за победу на турнире серии ITF в Манчестере.