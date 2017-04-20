Мария Шарапова получит wild card в квалификацию "Ролан Гаррос" - СМИ

Российская теннисистка отбыла дисквалификацию за употребление мельдония.
Сегодня 09:54
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Фото: Getty Images
Россиянка Мария Шарапова, отбывшая дисквалификацию за употребление мельдония, может получить специальное приглашение (wild card) для участия в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису 2017 года ("Ролан Гаррос"), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Telegraph.
Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения.
Первый официальный матч после дисквалификации россиянка проведет 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте, куда она получила wild card от организаторов. В апреле Федерация тенниса Франции (FFT) объявила, что на неделе после 15 мая примет решение, допускать ли Шарапову к участию в "Ролан Гаррос".
По данным издания, FFT скорее всего откажет Шараповой в автоматическом участии в основной сетке Открытого чемпионата Франции, где она побеждала дважды. Однако у 30-летней россиянки есть шанс получить wild card для участия в квалификации турнира "Большого шлема" в Париже.
Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения.
Первый официальный матч после дисквалификации россиянка проведет 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте, куда она получила wild card от организаторов. В апреле Федерация тенниса Франции (FFT) объявила, что на неделе после 15 мая примет решение, допускать ли Шарапову к участию в "Ролан Гаррос".
По данным издания, FFT скорее всего откажет Шараповой в автоматическом участии в основной сетке Открытого чемпионата Франции, где она побеждала дважды. Однако у 30-летней россиянки есть шанс получить wild card для участия в квалификации турнира "Большого шлема" в Париже.