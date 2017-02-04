Юлия Путинцева впервые в карьере вошла в ТОП-30 сильнейших теннисисток планеты

Ранее первая ракетка Казахстана дошла по своего первого финала на турнирах серии WTA.
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Юлия Путинцева. Фото с официального сайта турнира St Petersburg Ladies Trophy
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева впервые в карьере вошла в ТОП-30 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На минувшей неделе 22-летняя Путинцева дошла до финала турнира St. Petersburg Ladies Trophy, где в трех партиях уступила француженке Кристине Младенович. Этот результат позволил казахстанской теннисистке подняться на семь позиций, и теперь она располагается на 27-м месте в рейтинге WTA.
Добавим, что 27-я строчка является лучшим достижением в карьере Путинцевой (до этого таковым было 31-е место в январе 2017-го), а финал в Санкт-Петербурге стал для нее первым на турнирах серии WTA.
Другая представительница Казахстана Ярослава Шведова опустилась на одну позицию до 46-го места. Зарина Дияс потеряла две строчки и теперь занимает 166-е место.
На минувшей неделе 22-летняя Путинцева дошла до финала турнира St. Petersburg Ladies Trophy, где в трех партиях уступила француженке Кристине Младенович. Этот результат позволил казахстанской теннисистке подняться на семь позиций, и теперь она располагается на 27-м месте в рейтинге WTA.
Добавим, что 27-я строчка является лучшим достижением в карьере Путинцевой (до этого таковым было 31-е место в январе 2017-го), а финал в Санкт-Петербурге стал для нее первым на турнирах серии WTA.
Другая представительница Казахстана Ярослава Шведова опустилась на одну позицию до 46-го места. Зарина Дияс потеряла две строчки и теперь занимает 166-е место.