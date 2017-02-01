Юлия Путинцева проиграла в финале турнира WTA в Санкт-Петербурге

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Юлия Путинцева. Фото с сайта championat.com
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла француженке Кристине Младенович в финале турнира WTA в Санкт-Петебурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила сегодня, 5 января, и завершилась победой Младенович в трех сетах - 6:2, 6:7, 6:4. Теннисистки провели на корте два часа и 39 минут.
Во втором сете Путинцева сравняла счет, проигрывая с разницей в три очка (2:5), а затем победила на тайбрейке. В третьем сете казахстанка, уступая 1:5, сумела сократить отставание до минимального.
22-летняя Путинцева в мировом рейтинге WTA занимает 34-е место, а 23-летняя Младенович является 51-й ракеткой мира. В личных встречах теперь впереди француженка - 3:2.
Для Путинцевой этот финал стал первым на турнирах WTA. На пути к решающему матчу она обыграла россиянку Светлану Кузнецову и словачку Доминику Цибулкову, которые входят в десятку мирового рейтинга. В обновленном рейтинге WTA Путинцева войдет в топ-30.
Женский турнир St. Petersburg Ladies' Trophy относится к категории "Премьер" (серия из 22 самых престижных турниров, за исключением "Большого шлема"). Он проводится с 2003 года, а его призовой фонд составляет 776 тысяч долларов.
Встреча проходила сегодня, 5 января, и завершилась победой Младенович в трех сетах - 6:2, 6:7, 6:4. Теннисистки провели на корте два часа и 39 минут.
Во втором сете Путинцева сравняла счет, проигрывая с разницей в три очка (2:5), а затем победила на тайбрейке. В третьем сете казахстанка, уступая 1:5, сумела сократить отставание до минимального.
22-летняя Путинцева в мировом рейтинге WTA занимает 34-е место, а 23-летняя Младенович является 51-й ракеткой мира. В личных встречах теперь впереди француженка - 3:2.
Для Путинцевой этот финал стал первым на турнирах WTA. На пути к решающему матчу она обыграла россиянку Светлану Кузнецову и словачку Доминику Цибулкову, которые входят в десятку мирового рейтинга. В обновленном рейтинге WTA Путинцева войдет в топ-30.
Женский турнир St. Petersburg Ladies' Trophy относится к категории "Премьер" (серия из 22 самых престижных турниров, за исключением "Большого шлема"). Он проводится с 2003 года, а его призовой фонд составляет 776 тысяч долларов.