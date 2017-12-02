Баскетболисты "Астаны" обыграли филиппинский клуб перед домашней серией в Единой лиге ВТБ

Подробности прокомментировал капитан Рустам Ергали.
Ссылки по теме:
- Главный тренер сборной Казахстана по баскетболу оценил вклад БК "Астана" в победы в стартовых матчах отбора на ЧМ-2019
- Форвард "Астаны" назвал плюсы команды перед домашней серией Единой Лиги ВТБ
Баскетболисты "Астаны" завершили сборы в Литве, во время которых занимались подготовкой к предстоящим домашним матчам регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Под конец УТС казахстанская команда одержала победу в товарищеской встрече, подробности которой рассказал капитан Рустам Ергали.
"Завершили УТС победой в товарищеском матче, которая далась нам достаточно легко, - отметил Ергали. - Мы выиграли больше 50 очков у филиппинской команды TNT, она располагается в своем чемпионате в верхней части турнирной таблицы. Выиграли за счет физики, за счет мастерства, за счет уровня нашей команды. Сам я в этом матче участие не принимал, тренерский штаб дал мне отдохнуть, так как немного беспокоит колено. В целом плодотворно поработали на сборах в Литве, много работали над бросками".
Впереди у "Астаны" два домашним матча регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ - 10 декабря против БК "Локомотив - Кубань" и 17 против казанского "Уникса".