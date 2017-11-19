Форвард "Астаны" назвал плюсы команды перед домашней серией Единой Лиги ВТБ

Леонидас Каселакис прокомментировал сборы команды в Литве.
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Греческий форвард "Астаны" Леонидас Каселакис рассказал корреспонденту Vesti.kz о сборах, которые команда проводит в Литве, а также поделился победным настроем команды на матчи Единой Лиги ВТБ.
- У легионеров "Астаны" была неделя отдыха, пока казахстанцы играли в составе сборной. Как отдохнул?
- Провел время в Афинах, увиделся с семьей после длительной разлуки. Конечно же, занимался индивидуально. Эта неделя отдыха была мне нужна, чтобы восстановиться физически и "проветрить" голову.
- Как проходят сборы в Литве? Больше работаете над физической формой или тактикой?
- Мы уже готовимся в следующим играм. Сосредоточимся на "физике" первые два-три дня, но мы в хорошей форме, поэтому тактика - основная часть наших сборов.
- Какие моменты нужно улучшить "Астане", чтобы закрепить успех после предыдущей победы?
- На мой взгляд, с течением времени мы будем играть все лучше и лучше. Потому что у нас есть командный дух. Хотя мы еще молодая команда и пытаемся найти "химию". У нас была отличная игра против "Енисея", и теперь самое время подумать о "Локомотиве". Я доверяю своим товарищам по команде и нашему тренерскому штабу и уверен, что у нас будет лучшая подготовка к этой игре. Продолжим в том же духе, будет сфокусированы на нашем плане и целях, а затем все будет намного проще.
- Смотрел матчи сборной Казахстана в отборе на чемпионат мира-2019? Что скажешь о баскетболистах "Астаны"?
- Мурзагалиев и Пономарев в первом матче с Катаром очень хорошо сыграли в нападении. Во второй матче с Ираком можно выделить Колесникова, который сыграл очень хорошо и набрал больше всех очков. Капитан тоже отлично сыграл против Ирака. Гаврилов хорошо защищался в обеих встречах.
Сборная Казахстана одержала вторую победу в отборе на чемпионат мира-2019 по баскетболу
Напомним, следующий матч Единой Лиги ВТБ "Астана" проведет на домашней арене в воскресенье, 10 декабря, в 15:00 по местному времени.