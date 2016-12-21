Баскетболисты "Астаны" одержали шестую победу в Единой лиге ВТБ

Столичный клуб провел первый матч в 2017 году.

Баскетболисты "Астаны" одержали победу над "Нижним Новгородом" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 8 января, в столице Казахстана и завершилась со счетом 93:84. Первые две четверти остались за хозяевами, а в остальных сильнее были гости.

Для "Астаны" эта победа стала шестой в сезоне и первой в 2017 году. В следующем туре столичный клуб 15 января в гостях встретится с подмосковными "Химками". Эта игра начнется в 20:00 по времени Астаны.