Баскетболисты "Астаны" одержали шестую победу в Единой лиге ВТБ

Столичный клуб провел первый матч в 2017 году.
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Фото с официального сайта "Астаны"
Единая Лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Астана - Нижний Новгород 93:84
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Астана - Нижний Новгород 93:84
Турнирная таблица
Баскетболисты "Астаны" одержали победу над "Нижним Новгородом" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 8 января, в столице Казахстана и завершилась со счетом 93:84. Первые две четверти остались за хозяевами, а в остальных сильнее были гости.
Для "Астаны" эта победа стала шестой в сезоне и первой в 2017 году. В следующем туре столичный клуб 15 января в гостях встретится с подмосковными "Химками". Эта игра начнется в 20:00 по времени Астаны.