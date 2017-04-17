"Торпедо" проиграло "Динамо" в четвертом матче финала и стало серебряным призером ВХЛ

Усть-каменогорский показал лучший результат за годы участия в лиге.
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Фото с официального сайта "Торпедо"
Усть-каменогорское "Торпедо" проиграло "Динамо" из Балашихи в четвертом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Эта встреча проходила на площадке клуба из Московской области и завершилась со счетом 2:1.
В составе "Динамо" на 11-й минуте отличился Артем Волков, а на 25-й - Владислав Ефремов. У "Торпедо" автором единственной шайбы стал Станислав Тунхузин на 15-й.
Таким образом, счет в серии стал 4:0, что позволило "Динамо" стать чемпионом ВХЛ сезона 2016/17. Подмосковный клуб впервые в своей истории выиграл Кубок Братины.
Серебряным призером ВХЛ признано "Торпедо". Для усть-каменогорского клуба этот сезон стал самым успешным за историю участии в лиге.
Эта встреча проходила на площадке клуба из Московской области и завершилась со счетом 2:1.
В составе "Динамо" на 11-й минуте отличился Артем Волков, а на 25-й - Владислав Ефремов. У "Торпедо" автором единственной шайбы стал Станислав Тунхузин на 15-й.
Таким образом, счет в серии стал 4:0, что позволило "Динамо" стать чемпионом ВХЛ сезона 2016/17. Подмосковный клуб впервые в своей истории выиграл Кубок Братины.
Серебряным призером ВХЛ признано "Торпедо". Для усть-каменогорского клуба этот сезон стал самым успешным за историю участии в лиге.