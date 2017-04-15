"Я просто исполнил Зидана!". В финале ВХЛ между "Торпедо" и "Динамо" снова дерутся и грубят

Ранее хоккеисты устроили массовую драку.
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Фото с официального сайта "Динамо"
Третий финальный матч ВХЛ между усть-каменогорским "Торпедо" и "Динамо" из Балашихи запомнился дракой и удалением до конца игры одного из хоккеистов, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, которая проходила в Московской области, завершилась победой "Динамо" - 5:2. Российский клуб ведет со счетом 3:0 в серии до четырех побед.
Первый инцидент случился на десятой минуте. Защитник "Динамо" Андрей Миронов сначала сыграл грубо против Руслана Ибатуллина, а затем ударил Талгата Жайлауова и был удален до конца игры.
"Я просто исполнил Зидана!" - сказал Миронов в беседе с ведущим "Держи передачу" Алексеем Шевченко.
В третьем периоде случилась драка, в которой приняли участие Егор Зайцев и Аркадий Шестоков из "Торпедо". Оба игрока получили по пять минут штрафа, а защитник "Динамо" отправился в раздевалку, так как получил травму руки.
Напомним, во втором матче "Торпедо" и "Динамо" устроили массовую драку, по итогам которой на скамейке штрафников оказались по одному звену каждой из команд. Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Четвертый матч серии между "Торпедо" и "Динамо" пройдет сегодня, 18 апреля, в Балашихе и начнется в 22:00 по астанинскому времени. В случае победы "Динамо" станет победителем ВХЛ сезона 2016/17 и завоюет Кубок Братины - главный трофей лиги.
Фото с официального сайта "Динамо".
Встреча, которая проходила в Московской области, завершилась победой "Динамо" - 5:2. Российский клуб ведет со счетом 3:0 в серии до четырех побед.
Первый инцидент случился на десятой минуте. Защитник "Динамо" Андрей Миронов сначала сыграл грубо против Руслана Ибатуллина, а затем ударил Талгата Жайлауова и был удален до конца игры.
"Я просто исполнил Зидана!" - сказал Миронов в беседе с ведущим "Держи передачу" Алексеем Шевченко.
В третьем периоде случилась драка, в которой приняли участие Егор Зайцев и Аркадий Шестоков из "Торпедо". Оба игрока получили по пять минут штрафа, а защитник "Динамо" отправился в раздевалку, так как получил травму руки.
Напомним, во втором матче "Торпедо" и "Динамо" устроили массовую драку, по итогам которой на скамейке штрафников оказались по одному звену каждой из команд. Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Четвертый матч серии между "Торпедо" и "Динамо" пройдет сегодня, 18 апреля, в Балашихе и начнется в 22:00 по астанинскому времени. В случае победы "Динамо" станет победителем ВХЛ сезона 2016/17 и завоюет Кубок Братины - главный трофей лиги.
Фото с официального сайта "Динамо".