Видео массовой драки во втором матче финала ВХЛ "Торпедо" - "Динамо" в Усть-Каменогорске

По ее итогам судьи удалили по пятерке каждой из команд.
15 апреля 21:05
Ссылки по теме:
- Хоккеисты "Торпедо" проиграли во втором матче финала ВХЛ
- В плей-офф есть только живые и мертвые - тренер ХК "Торпедо"
Фото пресс-службы "Торпедо"
Во втором матче финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между усть-каменогорским "Торпедо" и "Динамо" из Балашихи произошла массовая драка, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты скинули перчатки на 51-й минуте матча, который проходил 14 апреля на площадке казахстанского клуба. Потасовка началась после атаки "Торпедо".
В итоге арбитры удалили всех 10 хоккеистов, которые приняли участие в драке, однако лишь один игрок был досрочно отправлен в раздевалку.
У "Торпедо" штрафы по четыре минуты получили Джордан Сауторн, Аркадий Шестаков, Андрей Белозеров и Максим Капитуров, а пять - Майк Далхейсен.
В составе "Динамо" до конца матча был удален Николай Чебыкин, штрафами на четыре минуты были наказаны Егор Зайцев, Артем Лесников и Дмитрий Шевченко, а на пять - Александр Петунин.
После этого арбитры и капитаны команд устроили совещание на льду. В это же время с трибун на лед полетели посторонние предметы. Спустя несколько минут матч продолжился - команды какое-то время играли "четыре на четыре".
Сам же матч закончился победой "Динамо" - 1:3. Все три шайбы хоккеисты из Московской области забросили во втором периоде, а у "Торпедо" единственный гол на счету Сауторна на 49-й минуте.
Днем ранее "Торпедо" также проиграло "Динамо" - 1:2. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу российского клуба.
Теперь командам предстоят два матча в Балашихе, которые пройдут 17 и 18 апреля и начнутся в 22:00 по астанинскому времени.
Победитель серии "Торпедо" - "Динамо" будет признан победителем ВХЛ сезона 2016/17 и получит главный трофей лиги - Кубок Братины.
Фото пресс-службы "Торпедо"
Хоккеисты скинули перчатки на 51-й минуте матча, который проходил 14 апреля на площадке казахстанского клуба. Потасовка началась после атаки "Торпедо".
В итоге арбитры удалили всех 10 хоккеистов, которые приняли участие в драке, однако лишь один игрок был досрочно отправлен в раздевалку.
У "Торпедо" штрафы по четыре минуты получили Джордан Сауторн, Аркадий Шестаков, Андрей Белозеров и Максим Капитуров, а пять - Майк Далхейсен.
В составе "Динамо" до конца матча был удален Николай Чебыкин, штрафами на четыре минуты были наказаны Егор Зайцев, Артем Лесников и Дмитрий Шевченко, а на пять - Александр Петунин.
После этого арбитры и капитаны команд устроили совещание на льду. В это же время с трибун на лед полетели посторонние предметы. Спустя несколько минут матч продолжился - команды какое-то время играли "четыре на четыре".
Сам же матч закончился победой "Динамо" - 1:3. Все три шайбы хоккеисты из Московской области забросили во втором периоде, а у "Торпедо" единственный гол на счету Сауторна на 49-й минуте.
Днем ранее "Торпедо" также проиграло "Динамо" - 1:2. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу российского клуба.
Теперь командам предстоят два матча в Балашихе, которые пройдут 17 и 18 апреля и начнутся в 22:00 по астанинскому времени.
Победитель серии "Торпедо" - "Динамо" будет признан победителем ВХЛ сезона 2016/17 и получит главный трофей лиги - Кубок Братины.
Фото пресс-службы "Торпедо"