Хоккеисты "Торпедо" проиграли во втором матче финала ВХЛ

Счет в серии стал 0:2 в пользу "Динамо".
14 апреля 22:52
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Фото с официального сайта "Торпедо"
Хоккеисты усть-каменогорского "Торпедо" проиграли "Динамо" из Балашихи во втором матче финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра, которая проходила сегодня, 14 апреля, на площадке казахстанского клуба, завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. C подробной статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Решающим в прошедшем матче стал второй период, за который "Динамо" трижды огорчило хозяев. Шайбы на свой счет записали Дмитрий Сидляров (24-я минута), Кирилл Пилипенко (25-я) и Дмитрий Марковин (35-я). На это "Торпедо" смогло ответить лишь голом канадского нападающего Джордана Сауторна в большинстве на 49-й минуте.
Днем ранее "Торпедо" также проиграло "Динамо" (1:2). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу российского клуба.
Теперь командам предстоят два матча в Балашихе, которые пройдут 17 и 18 апреля и начнутся в 22:00 по астанинскому времени. Победитель серии "Торпедо" - "Динамо" будет признан победителем ВХЛ сезона 2016/17 и получит главный трофей лиги - Кубок Братины.
Игра, которая проходила сегодня, 14 апреля, на площадке казахстанского клуба, завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. C подробной статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Решающим в прошедшем матче стал второй период, за который "Динамо" трижды огорчило хозяев. Шайбы на свой счет записали Дмитрий Сидляров (24-я минута), Кирилл Пилипенко (25-я) и Дмитрий Марковин (35-я). На это "Торпедо" смогло ответить лишь голом канадского нападающего Джордана Сауторна в большинстве на 49-й минуте.
Днем ранее "Торпедо" также проиграло "Динамо" (1:2). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу российского клуба.
Теперь командам предстоят два матча в Балашихе, которые пройдут 17 и 18 апреля и начнутся в 22:00 по астанинскому времени. Победитель серии "Торпедо" - "Динамо" будет признан победителем ВХЛ сезона 2016/17 и получит главный трофей лиги - Кубок Братины.