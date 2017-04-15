"Торпедо" потерпело третье поражение от "Динамо" в финальной серии плей-офф ВХЛ

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу российского клуба.
Сегодня 07:09
Фото с сайта ХК "Торпедо"
Хоккеисты усть-каменогорского "Торпедо" потерпели поражение от балашихинского "Динамо" в третьем матче финальной серии плей-офф ВХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра, прошедшая в подмосковной Балашихе, закончилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Марковин (восьмаяя минута), Антон Злобин (36), Владимир Брюквин (41), Владислав Ефремов (41), Александр Кузнецов (50). У гостей отличились Максим Капитуров (35) и Александр Архипов (45).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Динамо". Следующий матч противостояния, который в случае победы "бело-голубых" станет решающим, пройдет 18 апреля также в Балашихе.
Игра, прошедшая в подмосковной Балашихе, закончилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Марковин (восьмаяя минута), Антон Злобин (36), Владимир Брюквин (41), Владислав Ефремов (41), Александр Кузнецов (50). У гостей отличились Максим Капитуров (35) и Александр Архипов (45).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Динамо". Следующий матч противостояния, который в случае победы "бело-голубых" станет решающим, пройдет 18 апреля также в Балашихе.