Сборные Казахстана и России не выявили победителя в первом периоде финала Универсиады-2017

Матч в прямом эфире показывает "Хабар".
Сегодня 15:38
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Фото с сайта almaty2017.com
Завершился первый период в финальном матче мужского хоккейного турнира Универсиады-2017 между Казахстаном и Россией.
Игра проходит на "Халык Арене" в Алматы. После стартовых 20 минут счет не открыт - 0:0. В прямом эфире матч показывает "Хабар". В интернете посмотреть матч можно здесь.
Ранее прошел матч за бронзовые медали, в котором Канада со счетом 4:3 в основное время победила Чехию.
Сборные Казахстана и России во второй раз подряд встречаются в финалах Универсиад. В 2015 году сильнее были российские хоккеисты - 4:3.
Все новости Универсиады
Игра проходит на "Халык Арене" в Алматы. После стартовых 20 минут счет не открыт - 0:0. В прямом эфире матч показывает "Хабар". В интернете посмотреть матч можно здесь.
Ранее прошел матч за бронзовые медали, в котором Канада со счетом 4:3 в основное время победила Чехию.
Сборные Казахстана и России во второй раз подряд встречаются в финалах Универсиад. В 2015 году сильнее были российские хоккеисты - 4:3.
Все новости Универсиады