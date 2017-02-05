Бронзовая медаль в эстафете для нас как золотая - казахстанская шорт-трекистка Крестова

Сборную Казахстана опередили Южная Корея и Китай.
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Казахстанская шорт-трекистка Анастасия Крестова, вместе со сборной завоевавшая "бронзу" в командной эстафете на 300 метров на Универсиаде-2017 в Алматы, прокомментировала корреспонденту Vesti.kz выступление команды.
Победительницами же стали представители Южной Кореи, а второе место заняли китаянки.
"Это просто незабываемое ощущение. Я не могу передать словами ощущения. Ведь эта бронзовая медаль для нас как "золото". Большое спасибо всем, кто нас поддерживал. Это большое счастье стать призерами на своей родине. Теперь будем готовиться к новым стартам. Мы ставим перед собой цель попасть на Олимпийские игры", - отметила Крестова.
Добавим, что следом за женской сборной Казахстана мужская команда в эстафете на 5 000 метров завоевала бронзовые медали.
За день до окончания Универсиады Казахстан с 33 наградами (11 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых) идет на втором месте в медальном зачете.
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