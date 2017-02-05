Хотелось завершить Универсиаду на мажорной ноте - Вишневская о втором "золоте"

Биатлонистка принесла сборной Казахстана 11-ю награду высшей пробы.
Сегодня 13:22
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Галина Вишневская. Фото almaty2017.com
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская прокомментировала корреспонденту Vesti.kz свою вторую золотую медаль зимней Универсиады-2017 в Алматы, завоеванную в масс-старте на 12,5 километра.
"Хотелось завершить Универсиаду на мажорной ноте. Сегодня получилось набрать хороший темп и удачно отстреляться на огневых рубежах. Допустила всего один промах. Благодарю всех, кто поддерживал меня на протяжении всей Универсиады", - отметила Вишневская.
В масс-старте Вишневская, допустив всего один промах на четырех рубежах, обошла украинку Яну Бондарь и россиянку Ларису Куклину.
Для Вишневской это вторая награда высшей пробы на текущих соревнованиях. Ранее она стала первой в спринтерской гонке на 7,5 километра.
На данный момент в медальном зачете лидирует Россия - 57 наград (23 золотых, 21 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте располагается Казахстан - 28 (11+6+11). Третьей идет Южная Корея, которая за два последних дня заметно сократила отставание от хозяев соревнований - 17 (8+4+5). Полностью с медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады
"Хотелось завершить Универсиаду на мажорной ноте. Сегодня получилось набрать хороший темп и удачно отстреляться на огневых рубежах. Допустила всего один промах. Благодарю всех, кто поддерживал меня на протяжении всей Универсиады", - отметила Вишневская.
В масс-старте Вишневская, допустив всего один промах на четырех рубежах, обошла украинку Яну Бондарь и россиянку Ларису Куклину.
Для Вишневской это вторая награда высшей пробы на текущих соревнованиях. Ранее она стала первой в спринтерской гонке на 7,5 километра.
На данный момент в медальном зачете лидирует Россия - 57 наград (23 золотых, 21 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте располагается Казахстан - 28 (11+6+11). Третьей идет Южная Корея, которая за два последних дня заметно сократила отставание от хозяев соревнований - 17 (8+4+5). Полностью с медальным зачетом вы можете ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады