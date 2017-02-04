Сохранит ли Казахстан вторую строчку медального зачета Универсиады-2017?

Хозяева соревнований выиграли 10 золотых наград в Алматы.
Сегодня 21:44
Ссылки по теме:
- Шорт-трекисты принесли Казахстану две медали на Универсиаде в Алматы
- Казахстанские лыжницы выиграли "серебро" в эстафете на Универсиаде-2017
- Казахстан завоевал 25-ю медаль на Универсиаде-2017 в Алматы
Фото с сайта almaty2017.com
На протяжении практически всех соревновательных дней казахстанские спортсмены занимают вторую строчку медального зачета Универсиады-2017 в Алматы. Да, сборную России, занимающую первое место, даже теоретически уже не догнать, а вот финишировать следом за ними вполне реально.
Кто сможет догнать Казахстан в медальном споре и сохранит ли команда текущий результат - в материале Vesti.kz.
Некоторое время Казахстан за вторую строчку соперничал с Японией. Был момент, когда хозяева соревнований даже пропустили вперед японцев. Правда, ненадолго - уже через день мы вернули себе утраченную позицию. С тех пор преимущество только нарастало.
Однако сейчас ближе всего к нам уже не Япония, а Южная Корея. С началом соревнований по шорт-треку корейские спортсмены в первый же розыгрыш медалей в этом виде спорта подобрались к Казахстану по количеству золотых наград.
Ожидаемо, что шорт-трекисты из Кореи проявят себя именно здесь. Они славятся высокими результатами по мировым меркам. Кроме того, на их счету несколько мировых рекордов.
На момент публикации материала в активе сборной Казахстана было 10 золотых медалей. Увеличить отрыв могли лыжники в эстафете, однако и мужская, и женская команды стали лишь вторыми в эстафете, пропустив вперед российских спортсменов.
Зато команда Южной Корею на одно "золото" сократила отставание - представитель их сборной одержал победу в финале забега на 500 метров. Таким образом, теперь у корейцев восемь золотых медалей. При этом они вполне могут и обойти Казахстан. Завтра, 7 февраля, в шорт-треке разыгрывается сразу четыре комплекта медалей.
Но это произойдет в том случае, если наши спортсмены свои финалы и забеги проиграют. При этом южнокорейцы точно не возьмут "золото" в биатлоне и мужском хоккее.
В свою очередь казахстанцы представлены и там, и там. Мужская сборная продолжает выступление, где завтра встретится в полуфинале с чехами, а Галина Вишневская сможет завоевать золотую медаль в масс-старте.
Таким образом, решающим в распределении команд в медальном зачете станет предпоследний день Универсиады-2017. В случае равенства завоеванных золотых медалей будет учитываться количество серебряных и бронзовых наград. В этом компоненте казахстанские спортсмены заметно превосходят Корею.
Медальный зачет Универсиады-2017
Все новости Универсиады-2017
Кто сможет догнать Казахстан в медальном споре и сохранит ли команда текущий результат - в материале Vesti.kz.
Некоторое время Казахстан за вторую строчку соперничал с Японией. Был момент, когда хозяева соревнований даже пропустили вперед японцев. Правда, ненадолго - уже через день мы вернули себе утраченную позицию. С тех пор преимущество только нарастало.
Однако сейчас ближе всего к нам уже не Япония, а Южная Корея. С началом соревнований по шорт-треку корейские спортсмены в первый же розыгрыш медалей в этом виде спорта подобрались к Казахстану по количеству золотых наград.
Ожидаемо, что шорт-трекисты из Кореи проявят себя именно здесь. Они славятся высокими результатами по мировым меркам. Кроме того, на их счету несколько мировых рекордов.
На момент публикации материала в активе сборной Казахстана было 10 золотых медалей. Увеличить отрыв могли лыжники в эстафете, однако и мужская, и женская команды стали лишь вторыми в эстафете, пропустив вперед российских спортсменов.
Зато команда Южной Корею на одно "золото" сократила отставание - представитель их сборной одержал победу в финале забега на 500 метров. Таким образом, теперь у корейцев восемь золотых медалей. При этом они вполне могут и обойти Казахстан. Завтра, 7 февраля, в шорт-треке разыгрывается сразу четыре комплекта медалей.
Но это произойдет в том случае, если наши спортсмены свои финалы и забеги проиграют. При этом южнокорейцы точно не возьмут "золото" в биатлоне и мужском хоккее.
В свою очередь казахстанцы представлены и там, и там. Мужская сборная продолжает выступление, где завтра встретится в полуфинале с чехами, а Галина Вишневская сможет завоевать золотую медаль в масс-старте.
Таким образом, решающим в распределении команд в медальном зачете станет предпоследний день Универсиады-2017. В случае равенства завоеванных золотых медалей будет учитываться количество серебряных и бронзовых наград. В этом компоненте казахстанские спортсмены заметно превосходят Корею.
Медальный зачет Универсиады-2017
Все новости Универсиады-2017