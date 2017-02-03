Южная Корея приблизилась к Казахстану в медальном зачете Универсиады-2017

5 февраля состоялись соревнования седьмого медального дня.
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Сборная Казахстана сохранила второе место в общекомандном медальном зачете зимней Универсиады в Алматы по итогам седьмого медального дня, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Однако Южная Корея, которая 5 февраля выиграла четыре награды высшей пробы, смогла приблизиться к Казахстану. Теперь между вторым и третьим местами три золотые награды: 10 против семи. Лидируют по-прежнему россияне, которые в своем активе имеют 19 золотых медалей. Тем самым, сборная России увеличила отрыв от Казахстана: с шести до девяти наград высшей пробы.
Напомним, что 5 февраля казахстанские спортсмены смогли добавить в копилку сборной Казахстана одно "серебро" и одну "бронзу". Серебряные медали в смешанной эстафете выиграли биатлонисты, а бронзовую награду в шорт-треке принес Нурберген Жумагазиев.
С полным медальным зачетом Универсиады в Алматы можно ознакомиться здесь. Все новости Универсиады-2017