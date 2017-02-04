Анонс, 6 февраля. "Золотой" шанс Казахстана в лыжных гонках на Универсиаде-2017

Также в этот день состоится финал в женском хоккее.
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Фото с сайта almaty2017.com
Сегодня, 6 февраля, копилка сборной Казахстана может пополниться еще несколькими медалями. Завоевать "золото" будет по силам лыжникам, у которых состоятся две эстафеты (у мужчин, у женщин). Кроме того, в женском хоккее пройдет финал.
С подробным расписанием соревновательного дня Универсиады-2017 можно ознакомиться в анонсе дня от Vesti.kz.
Вид спорта: Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом;
Кто: Мария Григорова;
Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны
Вид спорта: Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины, женщины;
Кто: Федор Мезенцев, Федор Андреев;
Во сколько: Начало в 11:30
Вид спорта: Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины 4 по 7,5 километров, женщин 3 по 5 километров;
Кто: Мужская и женская сборные Казахстана;
Во сколько: Начало в 11:00
Вид спорта: Фристайл. Лыжный кросс. Мужчины, женщины. Квалификация;
Во сколько: Начало в 11:00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матчи за 5-7 места;
Кто: Казахстан - Великобритания;
Во сколько: Начало в 13:00
Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины, женщины (500 метров);
Кто: Ким Лонг А, Крестова Анастасия, Анита Нагай, Нурьерген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша;
Во сколько: Начало в 14:00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матч за третье место;
Кто: Китай - США;
Во сколько: Начало в 16:00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Финал;
Кто: Россия - Канада;
Во сколько: Начало в 20:00
Примечание
"Шымбулак" принимает соревнования по горным лыжам и фристайлу. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей и шорт-трек - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Лыжные гонки состоятся на ЛБТ "Алатау".
Кроме того, для всех болельщиков организованы автобусные рейсы до спортивных объектов. Транспорт отправляется согласно расписанию в трех точках города: Центральный стадион, автовокзал "Саяхат" и железнодорожный вокзал "Алматы-1".
Добавим, что вчера, 5 февраля, казахстанские спортсмены не смогли завоевать золотые медали. Биатлонисты в эстафете стали вторыми, а Нурберген Жумагазиев отметился бронзовой медалью в шорт-треке.
Медальный зачет Универсиады-2017
Все новости об Универсиаде-2017
С подробным расписанием соревновательного дня Универсиады-2017 можно ознакомиться в анонсе дня от Vesti.kz.
Вид спорта: Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом;
Кто: Мария Григорова;
Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны
Вид спорта: Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины, женщины;
Кто: Федор Мезенцев, Федор Андреев;
Во сколько: Начало в 11:30
Вид спорта: Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины 4 по 7,5 километров, женщин 3 по 5 километров;
Кто: Мужская и женская сборные Казахстана;
Во сколько: Начало в 11:00
Вид спорта: Фристайл. Лыжный кросс. Мужчины, женщины. Квалификация;
Во сколько: Начало в 11:00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матчи за 5-7 места;
Кто: Казахстан - Великобритания;
Во сколько: Начало в 13:00
Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины, женщины (500 метров);
Кто: Ким Лонг А, Крестова Анастасия, Анита Нагай, Нурьерген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша;
Во сколько: Начало в 14:00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матч за третье место;
Кто: Китай - США;
Во сколько: Начало в 16:00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Финал;
Кто: Россия - Канада;
Во сколько: Начало в 20:00
Примечание
"Шымбулак" принимает соревнования по горным лыжам и фристайлу. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей и шорт-трек - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Лыжные гонки состоятся на ЛБТ "Алатау".
Кроме того, для всех болельщиков организованы автобусные рейсы до спортивных объектов. Транспорт отправляется согласно расписанию в трех точках города: Центральный стадион, автовокзал "Саяхат" и железнодорожный вокзал "Алматы-1".
Добавим, что вчера, 5 февраля, казахстанские спортсмены не смогли завоевать золотые медали. Биатлонисты в эстафете стали вторыми, а Нурберген Жумагазиев отметился бронзовой медалью в шорт-треке.
Медальный зачет Универсиады-2017
Все новости об Универсиаде-2017